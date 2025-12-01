Spectacle musical de Noël Angoulême
Spectacle musical de Noël Angoulême samedi 13 décembre 2025.
Spectacle musical de Noël
Eglise St Jacques de l’Houmeau Angoulême Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
25 voix issues de Vox Académie vous invitent à redécouvrir la féerie de Noël.
.
Eglise St Jacques de l’Houmeau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 57 14 72 voxacademie@gmail.com
English :
25 voices from Vox Académie invite you to rediscover the magic of Christmas.
German :
25 Stimmen aus der Vox Academy laden Sie ein, den Zauber der Weihnacht neu zu entdecken.
Italiano :
25 voci di Vox Académie vi invitano a riscoprire la magia del Natale.
Espanol :
25 voces de Vox Académie le invitan a redescubrir la magia de la Navidad.
L’événement Spectacle musical de Noël Angoulême a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême