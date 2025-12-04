Spectacle musical Des Vies, d’Ombres et de Lumières Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle musical Des Vies, d’Ombres et de Lumières

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Des Vies, d’Ombres et de Lumières est un spectacle musical caritatif au profit de l’ARTC-Fonds Thomas BERTHY (Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales)

Venez vivre une aventure humaine et musicale autour des aspirations musicales de Calogero.

L’HISTOIRE

Janvier 2026 dans une station de métro fantôme Parisienne, Hermès, le narrateur, se présente comme le responsable des aiguillages qui mène les gens au carrefour de leur destin. Le temps est suspendu sur un quai, dans un huis clos de personnages n’ayant en commun que la perte du sens de leur vie. Délaissant tout pour partir à la recherche d’un père qu’il n’a jamais connu, Jimmy, un jeune homme se retrouve ainsi bloqué dans ce lieu de transit peuplé d’âmes vagabondes à mi-chemin entre la vie et la mort. Pour sortir, il va devoir lever le voile sur ses tourments mais aussi sur ceux des autres coeurs égarés… comme le récalcitrant Comodoro, idole déchue du rock qui a abandonné tous ses idéaux. Des personnages attachants apprennent à se connaître. Des chorégraphies modernes et envoûtantes pour des rencontres extraordinaires bien loin de la routine du métro. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

English : Spectacle musical Des Vies, d’Ombres et de Lumières

L’événement Spectacle musical Des Vies, d’Ombres et de Lumières Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération