Spectacle musical d’Halloween Fessenheim mardi 28 octobre 2025.

rue des Seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00

Venez frissonner de plaisir pour un spectacle musical qui vous plonge dans l’univers décalé du duo des K-tastrophi-k qui mêle chansons et marionnettes. Vous êtes invités à venir déguisés. Une boum monstrueuse clôturera ce moment mémorable. 0 .

rue des Seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93

