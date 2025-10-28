Spectacle musical d’Halloween Fessenheim
Spectacle musical d’Halloween Fessenheim mardi 28 octobre 2025.
Spectacle musical d’Halloween
rue des Seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-28
Venez frissonner de plaisir pour un spectacle musical qui vous plonge dans l’univers décalé du duo des K-tastrophi-k qui mêle chansons et marionnettes. Vous êtes invités à venir déguisés. Une boum monstrueuse clôturera ce moment mémorable. 0 .
rue des Seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93
