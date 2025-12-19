Spectacle musical d’objets pour enfants Onomatopées Deluxe L’Astragale Théâtre de l’Archipel Granville

Spectacle musical d’objets pour enfants Onomatopées Deluxe L’Astragale

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20 19:15:00

Date(s) :

2026-01-20

A partir de 4 ans.

Jusqu’ici, tout allait bien au pays des boutons verts. Ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient… Lorsqu’un jour arriva un bouton différent, un bouton qui ne venait pas d’ici, un bouton qui venait d’ailleurs et parlait une autre langue. Un bouton qui avait même, une autre couleur. Un bouton orange !

Onomatopées développe un univers cartoonesque d’objets, de musiques, de bruitages, d’onomatopées et de langages imaginaires. Un spectacle qui aborde avec humour et poésie la question du racisme, de la migration et de l’acceptation de l’autre. Un spectacle qui rayonne d’humanité pour sensibiliser les plus jeunes à la fraternité et à la sororité. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical d’objets pour enfants Onomatopées Deluxe L’Astragale

L’événement Spectacle musical d’objets pour enfants Onomatopées Deluxe L’Astragale Granville a été mis à jour le 2025-12-19 par OTGTM BIT Granville