Spectacle musical Drelin Drelin Ambrugeat
Spectacle musical Drelin Drelin Ambrugeat dimanche 15 février 2026.
Spectacle musical Drelin Drelin
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Spectacle Musical Enfance , à partir de l’autobiographie de Maxime Gorki, 45mn
Maxime Gorki, né en Russie à la fin du XIXème siècle, témoigne avec réalisme de sa jeunesse dans son autobiographie. Malgré le décalage temporel et géographique, les enfants de toutes époques peuvent se reconnaitre dans les mots de l’auteur, qui raconte ses bêtises, se moque des grandes personnes, écoute les histoires de ses grands-parents… Avec une simple écharpe rouge, les comédiennes prennent tour à tour les rôles de l’enfant, des grands-parents, de la tante, pour raconter à deux voix cette histoire. L’écoute des musiques, parfois mêlées au texte, plonge le spectateur dans un univers poétique et lui permet de recréer avec son imagination.
Participation libre
Bar et petite restauration sur place .
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle musical Drelin Drelin
L’événement Spectacle musical Drelin Drelin Ambrugeat a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze