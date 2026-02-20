Spectacle musical Elémentaire Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

Spectacle musical Elémentaire

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

L’Espace culturel de Buis accueille ce spectacle familial, à partir de trois mois, adressé aux petits et grands pour prendre le temps de rêver et laisser parler le corps et la matière. Réservation indispensable !

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84 mediatheque@mairie.buislesbaronnies.fr

English :

The Espace Culturel de Buis welcomes this family show, for children aged three months and over, where young and old alike can take the time to dream and let their bodies and materials speak for themselves. Reservations essential!

