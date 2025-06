Spectacle Musical « Entre laideur et harmonie » Saint-Doulchard 29 juin 2025 18:00

Cher

« Entre laideur et harmonie » une pièce du duo Addenda

Le duo addenda de la Compagnie Cloche Perse vous donne rendez-vous le dimanche 29 juin au théâtre de verdure pour un spectacle musical original et éclectique.

Avec Jean-Claude Dassonneville, auteur et interprète, et Michaël Douady, compositeur et guitariste, laissez-vous emporter par des rythmes variés jazz, rock, samba, tango … pour explorer les contrastes qui façonnent notre monde.

A travers des chansons engagées et sensibles, le spectacle met en lumière la dualité laideur et harmonie, reflet de la vie et de l’actualité.

Quelques reprises des précédents concerts viendront enrichir la soirée.

Dimanche 29 juin à 18h Théâtre de verdure Entrée libre

Repli couvert sur place en cas de mauvaises conditions météorologiques

Parkings gratuits route de Varye et rue de la Caillère .

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

« Between ugliness and harmony » by the Addenda duo

German :

« Zwischen Hässlichkeit und Harmonie » ein Stück des Duos Addenda

Italiano :

« Tra bruttezza e armonia » del duo Addenda

Espanol :

« Entre la fealdad y la armonía » por el dúo Addenda

