Spectacle musical « Et celle-là, tu la connais ? » Centre Culturel Chabeuil
Spectacle musical « Et celle-là, tu la connais ? »
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Début : 2025-10-10 17:00:00
fin : 2025-10-10 17:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Carton Jaune invite le jeune public et toute la famille à faire des tours et des détours dans le vaste patrimoine de la chanson française.
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cartonjaune@gmail.com
English :
Carton Jaune invites young audiences and the whole family to explore the vast heritage of French chanson.
German :
Carton Jaune lädt das junge Publikum und die ganze Familie ein, sich im großen Erbe des französischen Chansons zu drehen und zu wenden.
Italiano :
Carton Jaune invita il pubblico giovane e tutta la famiglia a fare un viaggio nel vasto patrimonio della chanson francese.
Espanol :
Carton Jaune invita al público joven y a toda la familia a hacer un recorrido por el vasto patrimonio de la chanson francesa.
