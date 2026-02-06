Spectacle musical et poétique Flers
Spectacle musical et poétique Flers vendredi 6 mars 2026.
Spectacle musical et poétique
Librairie Quartier Libre 2 rue de la Boule Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 15:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Spectacle alliant musique et poésie de Régine Beauvais, joué par le Duo Cordes Avides et lu par le comédien Jean -Charles Lenoël. Parution du dixième recueil poétique chez les Editions Unicité. .
Librairie Quartier Libre 2 rue de la Boule Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 91 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle musical et poétique
L’événement Spectacle musical et poétique Flers a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo