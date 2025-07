Spectacle musical et théâtral Miroir nomade Auditorium de la Louvière Épinal

Spectacle musical et théâtral Miroir nomade

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Ouverture de saison en partenariat avec les Imaginales 2025

De Bagdad à Paris, l’exil a toujours été une source d’inspiration pour Fawzy Al-Aiedy, entre Orient et Occident. Les artistes explorent le folk irakien sous tous ses aspects mais également à travers des chansons d’inspiration traditionnelle composées par Fawzy.Tout public

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

English :

Season opening in partnership with Imaginales 2025

From Baghdad to Paris, exile has always been a source of inspiration for Fawzy Al-Aiedy, between East and West. The artists explore Iraqi folk in all its aspects, but also through traditionally inspired songs composed by Fawzy.

German :

Saisoneröffnung in Partnerschaft mit den Imaginales 2025

Von Bagdad bis Paris, das Exil war schon immer eine Quelle der Inspiration für Fawzy Al-Aiedy, zwischen Orient und Okzident. Die Künstler erkunden den irakischen Folk in all seinen Aspekten, aber auch durch traditionell inspirierte Lieder, die Fawzy selbst komponiert hat.

Italiano :

Apertura della stagione in collaborazione con Imaginales 2025

Da Baghdad a Parigi, l’esilio è sempre stato una fonte di ispirazione per Fawzy Al-Aiedy, tra Oriente e Occidente. Gli artisti esplorano il folk iracheno in tutti i suoi aspetti, ma anche attraverso canzoni di ispirazione tradizionale composte da Fawzy.

Espanol :

Inauguración de la temporada en colaboración con Imaginales 2025

De Bagdad a París, el exilio siempre ha sido una fuente de inspiración para Fawzy Al-Aiedy, entre Oriente y Occidente. Los artistas exploran el folclore iraquí en todas sus vertientes, pero también a través de canciones de inspiración tradicional compuestas por Fawzy.

