18h Musique Folk avec Alexandra PRAT et Manuel ETIENNE tout public entrée libre / 20h30 Théâtre Le Seigneur des Porcheries à partir de 14 ans, tarifs 8- 10 12€Tout public

Théâtre de Verdure Rue des Angles

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 info@leplateauivre.com

English :

6pm Folk music with Alexandra PRAT and Manuel ETIENNE all audiences, free admission / 8.30pm Théâtre Le Seigneur des Porcheries from 14 years old, rates 8- 10 12?

German :

18 Uhr Folkmusik mit Alexandra PRAT und Manuel ETIENNE für alle Altersgruppen, Eintritt frei / 20.30 Uhr Theater Le Seigneur des Porcheries ab 14 Jahren, Preise 8- 10 12?

Italiano :

ore 18.00 Musica folk con Alexandra PRAT e Manuel ETIENNE per tutte le età, ingresso libero / Ore 20.30 Teatro Le Seigneur des Porcheries dai 14 anni, prezzi 8- 10- 12?

Espanol :

18.00 h Música folk con Alexandra PRAT y Manuel ETIENNE todos los públicos, entrada gratuita / 20.30 h Teatro Le Seigneur des Porcheries a partir de 14 años, precios 8- 10 12?

