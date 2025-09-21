Spectacle musical et vidéo mapping « Gro Babouk Anlèr » Le Kerveguen Saint-Pierre

Spectacle musical et vidéo mapping « Gro Babouk Anlèr » Dimanche 21 septembre, 10h00 Le Kerveguen La Réunion

Accès libre – sans réservation mais places limitées – infos 0262 32 62 18

Par l’association Atelier 212

Cerf, rouv ton porte, Dann la line féklèr … Après le succès du livre Gro Babouk Anlèr, paru chez Zébulo Editions, les auteurs vous invitent à un spectacle où les comptines classiques, revisitées en créole réunionnais, mettent en scène la faune, la flore, l’art de vivre réunionnais. Ce spectacle musical et visuel est un voyage immersif dans l’univers de l’ouvrage où les protagonistes péï frétillent sur un livre géant, sur des rythmes effrénés des musiques de l’hémisphère sud.

Musiciens et chanteurs : Katrine Lucilly , Nicolas Beaulieu, Mickael Beaulieu et Eric Lucilly

Scénographie/Vidéo : Lionel Lauret

Accompagnement artistique : Léone Louis

Son et régisseur : Youric Delacuvellerie

Création lumière : Stéphane Gaze

Production : Atelier 212

Co-production : dispositif Békali/TCO/Le Séchoir/Le Kabardock/Léspas/Le Théâtre sous les arbres

Editions : Zébulo Editions

Avec le soutien de DAC Réunion, du Conseil Départemental de La Réunion, de la Région Réunion, de la SACEM et de la TCO

Crédits photos : © Mat Color Réunion

Crédits illustrations : © Lionel Lauret, Zebulo Editions

Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre

