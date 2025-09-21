Spectacle musical et vidéo mapping « Gro Babouk Anlèr » Le Kerveguen Saint-Pierre
Accès libre – sans réservation mais places limitées – infos 0262 32 62 18
Par l’association Atelier 212
Cerf, rouv ton porte, Dann la line féklèr … Après le succès du livre Gro Babouk Anlèr, paru chez Zébulo Editions, les auteurs vous invitent à un spectacle où les comptines classiques, revisitées en créole réunionnais, mettent en scène la faune, la flore, l’art de vivre réunionnais. Ce spectacle musical et visuel est un voyage immersif dans l’univers de l’ouvrage où les protagonistes péï frétillent sur un livre géant, sur des rythmes effrénés des musiques de l’hémisphère sud.
Musiciens et chanteurs : Katrine Lucilly , Nicolas Beaulieu, Mickael Beaulieu et Eric Lucilly
Scénographie/Vidéo : Lionel Lauret
Accompagnement artistique : Léone Louis
Son et régisseur : Youric Delacuvellerie
Création lumière : Stéphane Gaze
Production : Atelier 212
Co-production : dispositif Békali/TCO/Le Séchoir/Le Kabardock/Léspas/Le Théâtre sous les arbres
Editions : Zébulo Editions
Avec le soutien de DAC Réunion, du Conseil Départemental de La Réunion, de la Région Réunion, de la SACEM et de la TCO
Crédits photos : © Mat Color Réunion
Crédits illustrations : © Lionel Lauret, Zebulo Editions
Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre
Crédit photo © Mat Color Réunion