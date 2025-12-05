Spectacle musical et visuel Parlons d’Algérie Salle Anémone, Le Metullum Melle

Spectacle musical et visuel Parlons d’Algérie Salle Anémone, Le Metullum Melle vendredi 5 décembre 2025.

Salle Anémone, Le Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Par le collectif Gonzo/Maison de la Gibauderie

Vendredi 5 décembre à 20h30

Salle Anémone, Le Metullum, Melle

À partir de 8 ans

Durée 1h10

Tarif de 9 à 14€

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays Mellois

Une mémoire collective de la guerre d’Algérie. Spectacle hybride, à la croisée des chemins entre documentaire, concert et théâtre, Parlons d’Algérie est avant tout une proposition sensible construite autour des voix de personnes souhaitant partager leurs mémoires et leurs regards sur le sujet sensible de la guerre d’Algérie. On y aborde les souffrances, le silence, l’injustice, les notions d’obéissance et de désobéissance, la beauté, l’amour, les traumatismes et la transmission, tout ce qui fait la complexité de cette histoire. Elle s’intègre plus à porter notre réflexion au-delà de la guerre d’Algérie… .

Salle Anémone, Le Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95 officedetourisme@paysmellois.org

