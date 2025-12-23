Spectacle musical FANTASIA un million d’histoires

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Préparez-vous à être émerveillés ! La plus célèbre des souris vous donne rendez-vous pour un voyage musical extraordinaire.

Plongez au cœur d’une aventure féerique en compagnie de tous vos personnages et princesses préférés ! Des mélodies entraînantes, des chorégraphies éblouissantes, des surprises et des costumes somptueux vous attendent dans ce spectacle musical exceptionnel, conçu pour faire rêver petits et grands.

Un spectacle familial incontournable, où la magie opère à chaque instant.

Un million d’histoires… et autant d’émotions à partager !

Dans ce spectacle, les grandes chansons de vos films d’animation préférés prennent vie sur scène avec des chanteurs, des personnages hauts en couleurs, et une énergie à réveiller un château endormi.

Une reine des neiges qui chante en compagnie d’Olaf et de sa célèbre soeur Anna, un pirate légèrement désorganisé, un génie débordant d’énergie, une aventurière qui parle à l’océan, des singes complètement déjantés et une souris aux grandes oreilles qui dirige le tout entourée de ses fidèles amis (ies), Raiponce, Mirabelle de El canto, La Belle et la bête, Cendrillon et bien d’autres ! Venez partager un moment inoubliable avec vos héros de toujours en famille à travers un monde de souvenirs enchantés. 19 .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 7 69 28 04 19 communication@olemps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prepare to be amazed! The most famous of mice invites you on an extraordinary musical journey.

L’événement Spectacle musical FANTASIA un million d’histoires Olemps a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)