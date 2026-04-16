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Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes

Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes samedi 17 octobre 2026.

Lieu : route nationale

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03230 Chevagnes

Département : Allier

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 10 5 euros pour les scolaires.

Chevagnes

Spectacle musical Fenimore

route nationale Salle polyvalente Chevagnes Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5 euros pour les scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Découvrez Fenimore Un voyage musical au cœur des USA !
Plongez dans l’univers folk des Appalaches et du Kentucky avec un spectacle vocal et instrumental captivant. Une soirée riche en émotions, entre tradition et modernité.
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route nationale Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 55 25  info@association-csb.fr

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English :

Discover Fenimore: a musical journey to the heart of the USA!
Dive into the folk world of Appalachia and Kentucky with a captivating vocal and instrumental show. An evening rich in emotion, between tradition and modernity.

L’événement Spectacle musical Fenimore Chevagnes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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