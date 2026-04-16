Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes
Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes samedi 17 octobre 2026.
Chevagnes
Spectacle musical Fenimore
route nationale Salle polyvalente Chevagnes Allier
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5 euros pour les scolaires.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez Fenimore Un voyage musical au cœur des USA !
Plongez dans l’univers folk des Appalaches et du Kentucky avec un spectacle vocal et instrumental captivant. Une soirée riche en émotions, entre tradition et modernité.
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route nationale Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 55 25 info@association-csb.fr
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English :
Discover Fenimore: a musical journey to the heart of the USA!
Dive into the folk world of Appalachia and Kentucky with a captivating vocal and instrumental show. An evening rich in emotion, between tradition and modernity.
L’événement Spectacle musical Fenimore Chevagnes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région