Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes

Chevagnes

Spectacle musical Fenimore

route nationale Salle polyvalente Chevagnes Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5 euros pour les scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez Fenimore Un voyage musical au cœur des USA !

Plongez dans l’univers folk des Appalaches et du Kentucky avec un spectacle vocal et instrumental captivant. Une soirée riche en émotions, entre tradition et modernité.

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route nationale Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 55 25 info@association-csb.fr

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English :

Discover Fenimore: a musical journey to the heart of the USA!

Dive into the folk world of Appalachia and Kentucky with a captivating vocal and instrumental show. An evening rich in emotion, between tradition and modernity.

L’événement Spectacle musical Fenimore Chevagnes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région