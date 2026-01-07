Spectacle musical Fille ou garçon ? / L’Atelier des Arts Vivants L’Atelier des Arts Vivants Changé

Spectacle musical Fille ou garçon ? / L’Atelier des Arts Vivants

L'Atelier des Arts Vivants
2 Rue des Bordagers
Changé
Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Spectacle musical

Être une fille ou un garçon ce facétieux duo sonde le genre en chansons et casse les codes dans ce spectacle joyeux et tendre !

Couleurs, goûts, jouets, vêtements qu’est-ce qui, dès l’enfance, distingue le masculin du féminin ? Marion Rouxin et Éric Doria posent la question et nous en soufflent une autre, en musique et si, sans se soucier des représentations, on essayait d’être tout simplement soi ?

En une dizaine de portraits chantés, accompagnés à la guitare et rythmés par les percussions corporelles, le binôme croque une jolie palette de personnages drôles, attachants, libres. En secouant gaiement les stéréotypes, il ouvre aussi avec tendresse la voie à la discussion en famille sur ces thématiques. Un concert enlevé et rafraîchissant !

INFOS PRATIQUES

• Tarif unique 6€

• Famille dès 6 ans .

+33 2 43 53 34 42

Musical show

