Spectacle musical Fille ou garçon ? / L’Atelier des Arts Vivants L’Atelier des Arts Vivants Changé jeudi 26 février 2026.
L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Spectacle musical
Être une fille ou un garçon ce facétieux duo sonde le genre en chansons et casse les codes dans ce spectacle joyeux et tendre !
Couleurs, goûts, jouets, vêtements qu’est-ce qui, dès l’enfance, distingue le masculin du féminin ? Marion Rouxin et Éric Doria posent la question et nous en soufflent une autre, en musique et si, sans se soucier des représentations, on essayait d’être tout simplement soi ?
En une dizaine de portraits chantés, accompagnés à la guitare et rythmés par les percussions corporelles, le binôme croque une jolie palette de personnages drôles, attachants, libres. En secouant gaiement les stéréotypes, il ouvre aussi avec tendresse la voie à la discussion en famille sur ces thématiques. Un concert enlevé et rafraîchissant !
INFOS PRATIQUES
• Tarif unique 6€
• Famille dès 6 ans .
L’Atelier des Arts Vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42
English :
Musical show
