Spectacle musical « Forêt Harmonique » – Médiathèque Ainay-le-Château 19 juin 2025 07:00

Allier

Spectacle musical « Forêt Harmonique » Médiathèque 4 place du champs de foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-19

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Lilananda vous invite à une expérience immersive, collaborative, sensorielle et musicale au sein de la forêt de Tronçais, le 19 juin dès 20h, à la médiathèque d’Ainay le Château.

.

Médiathèque 4 place du champs de foire

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Lilananda invites you to an immersive, collaborative, sensory and musical experience in the Tronçais forest, on June 19 at 8pm, at the Ainay le Château media library.

German :

Lilananda lädt Sie am 19. Juni ab 20 Uhr in der Mediathek von Ainay le Château zu einem immersiven, kollaborativen, sensorischen und musikalischen Erlebnis im Wald von Tronçais ein.

Italiano :

Lilananda vi invita a vivere un’esperienza immersiva, collaborativa, sensoriale e musicale nella foresta di Tronçais, il 19 giugno dalle 20.00, presso la biblioteca multimediale di Ainay le Château.

Espanol :

Lilananda le invita a una experiencia inmersiva, colaborativa, sensorial y musical en el bosque de Tronçais, el 19 de junio a partir de las 20:00 horas, en la biblioteca multimedia de Ainay le Château.

L’événement Spectacle musical « Forêt Harmonique » Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-06-13 par Montluçon Tourisme