Spectacle musical « Forêt Harmonique » – Médiathèque Ainay-le-Château 20 juin 2025 21:30

Allier

Spectacle musical « Forêt Harmonique » Médiathèque 4 place du champs de foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-06-20 21:30:00

Lilananda vous invite à une expérience immersive, collaborative, sensorielle et musicale au sein de la forêt de Tronçais, le 20 juin dès 21h30 à la Chapelle St Mayeul au Brethon.

Médiathèque 4 place du champs de foire

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Lilananda invites you to an immersive, collaborative, sensory and musical experience in the heart of the Tronçais forest, on June 20 from 9:30pm at the Chapelle St Mayeul in Le Brethon.

German :

Lilananda lädt Sie zu einer immersiven, kollaborativen, sensorischen und musikalischen Erfahrung im Wald von Tronçais ein, am 20. Juni ab 21.30 Uhr in der Kapelle St Mayeul in Le Brethon.

Italiano :

Lilananda vi invita a un’esperienza immersiva, collaborativa, sensoriale e musicale nel cuore della foresta di Tronçais, il 20 giugno dalle 21.30 presso la Chapelle St Mayeul a Le Brethon.

Espanol :

Lilananda le invita a una experiencia inmersiva, colaborativa, sensorial y musical en el corazón del bosque de Tronçais, el 20 de junio a partir de las 21.30 horas en la Chapelle St Mayeul de Le Brethon.

