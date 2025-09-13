SPECTACLE MUSICAL GABY DESLYS JE SUIS UNE MERCENAIRE SALLE DES FETES Meyrargues

Samedi 13 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. SALLE DES FETES AVENUE D’ALBERTAS Meyrargues Bouches-du-Rhône

Mise à l’honneur de la grande marseillaise Gaby Deslys, la plus illustre artiste de music- hall du début XXème siècle. Un spectacle musical

Un spectacle musical sur la vie extravagante, libre et audacieuse de la première star du Music-Hall ! Ce spectacle musical nous fait revivre le destin exceptionnel de Gaby LESLYS qui allait enflammer la scène internationale Music-Hall de Paris, Londres, New-york.

Audacieuse et novatrice, elle osa par son style inimitable, son chant et ses danses, bousculer les codes du Music-Hall de la belle époque et fut la première à descendre le Grand Escalier accompagnée par un orchestre de jazz band en 1917 !

Jusqu’à faire tourner la tête du roi du Portugal… qui y laissa sa couronne. Femme d’affaires moderne, Gaby Deslys s’offrira un bel hôtel particulier à Paris du côté de Passy délivrant ainsi un message d’indépendance aux femmes (et aux hommes) de son temps, avant de disparaître en pleine gloire. Une vie extravagante, libre et audacieuse !

Du théâtre, du rire, de l’émotion, du chant, de la danse, des perles, des plumes et des paillettes ! Plongez dans les années folles et venez découvrir son destin exceptionnel, ses musiques irrésistibles, ses costumes époustouflants, les hommes de sa vie et le message qu’elle a voulu aux femmes de son temps. .

SALLE DES FETES AVENUE D’ALBERTAS Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 50 37 05 andree.lalauze@meyrargues.fr

English :

A tribute to the great Marseillaise Gaby Deslys, the most illustrious music hall artist of the early 20th century. A musical show

German :

Die große Marseillerin Gaby Deslys, die berühmteste Music-Hall-Künstlerin des frühen 20. Jahrhunderts, wird geehrt. Ein musikalisches Spektakel

Italiano :

Un omaggio alla grande marsigliese Gaby Deslys, la più illustre artista di music-hall dell’inizio del XX secolo. Uno spettacolo musicale

Espanol :

Un homenaje a la gran marsellesa Gaby Deslys, la artista de music-hall más ilustre de principios del siglo XX. Un espectáculo musical

