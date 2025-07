Spectacle musical Guillaume Pierrat La Filature Varennes-sous-Dun

Spectacle musical Guillaume Pierrat La Filature Varennes-sous-Dun samedi 12 juillet 2025.

Spectacle musical Guillaume Pierrat

La Filature 401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-07-12 20:30:00

2025-07-12

Guillaume Pierrat transforme le silence en matière vivante dans un solo de percussions captivant. Entre cymbales amplifiées, électroacoustique et poésie sonore, il sculpte un univers intime et vibrant. Une performance où timbre, espace et temps s'entrelacent avec intensité. Un véritable spectacle musical!

La Filature 401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 info@filature-artcontemporain.fr

