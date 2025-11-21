Spectacle musical HAL2000 Salle associative Esat Saint-Martin-de-Seignanx

Salle associative Esat 195 rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

HAL2000 est un spectacle musical tout public, une aventure audiovisuelle qui nous parle de l’Humain d’un point de vue inattendu celui d’une intelligence artificielle.

La musique, puise ses influences à la fois dans la chanson française et dans les musiques électroniques. Les textes, racontent le cheminement intérieur d’une IA brutalement incarnée dans un corps humain le déni, la colère, jusqu’à la tristesse, la résilience, et enfin la joie.

L’univers visuel est fait de vidéos, de lumières interactives et d’objets faits à la main, manipulés par des hommes en noir, comme des marionnettistes. La technologie et le vivant se mêlent, les notes deviennent couleurs, les battements de cœur se transforment en faisceaux de lumière.

Organisé par l’association Catach.

Spectacle à 19h. Ouverture des portes à 18h45. Dès 7 ans.

Billetterie en ligne ou sur place selon nombre de places restantes. .

Salle associative Esat 195 rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

