Spectacle musical « Histoire d’Eux invite Loic Lantoine » — Printemps des Poètes, Le Brockland Boeschèpe, Boeschepe

Spectacle musical « Histoire d’Eux invite Loic Lantoine » — Printemps des Poètes Vendredi 27 mars, 20h00 Le Brockland Boeschèpe Nord

réservations obligatoires

Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T21:30:00+01:00

Antoine, influencé par les musiques d’Europe de l’Est, et Jonathan, plus attiré par les musiques du monde, créent ainsi Histoire d’Eux. Ils y mêlent la musique à leur attrait commun pour les récits poétiques. Et quand, sur scène, vient s’ajouter au duo, la voix rocailleuse et profonde de Loïc Lantoine, formidable poète du quotidien, cela prend des allures de moment d’exception.

Bar et petite restauration sur place.

Le Brockland Boeschèpe 20 Grand Place Boeschèpe 59299 Boeschepe 59299 Nord Hauts-de-France

Histoire d’Eux, c’est la complicité d’Antoine Marhem, violoniste, et Jonathan Bois, accordéoniste. Loïc Lantoine rejoint ses deux amis pour donner en live les poèmes écrits pour ouvrir chaque morceau.

Gabriella Téliez // février 2026