Spectacle musical Histoires à faire danser comme des flocons Seltz

Spectacle musical Histoires à faire danser comme des flocons Seltz samedi 13 décembre 2025.

Spectacle musical Histoires à faire danser comme des flocons

2 Avenue Gal Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Spectacle par Marielle Lucy et la Cie ‘l’Atelier Croque-Lune. Tout public dès 6 mois.

L’hiver est enfin là ! les étoiles s’allument et la nuit tombe sur le petit bois de Croquelune. Les petits habitants de la forêt s’activent dans leurs maisons pour préparer la fête… Mais il y en a un qui reste bien au chaud sous sa couette, c’est Léon l’Escargot. ses copains réussiront ils à la convaincre de venir jouer avec eux dans la neige ?

chaussez vos plus belles bottes, votre bonnet le plus chaud et votre écharpe la plus douce et venez vous installer au creux du petit bois de Croquelune pour des contes toudoux d’hiver et de Noël !

Sur inscription (places limitées) .

2 Avenue Gal Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical Histoires à faire danser comme des flocons Seltz a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg