Spectacle musical histoires d’animaux Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Spectacle musical histoires d’animaux

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-22 10:30:00

fin : 2026-02-22 11:15:00

2026-02-22

Histoires d’animaux par la Cie Fais pas ci Fais pas ça

S’inspirant de l’exposition Les animaux s’emparent du musée , du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, Florent et Daisy invitent les jeunes visiteurs à partir à la rencontre des animaux, connus ou inconnus. Suivons les empreintes, ouvrons les oreilles aux bruissements des ailes ! Animaux du jour ou de la nuit, familiers ou mystérieux, quelles histoires nous racontent-ils ?

Enfants 0/5 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Histoires d’animaux by Cie Fais pas ci Fais pas ça

