Spectacle musical hommage à Anne Sylvestre Lignières

Spectacle musical hommage à Anne Sylvestre
Spectacle musical hommage à Anne Sylvestre
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Samedi 2026-01-17 20:00:00
2026-01-17
Spectacle musical La Vie en Vrai par Marie Fortuit et Lucie Sansen. Un hommage lumineux à l’artiste Anne Sylvestre disparue en 2020 touche au cœur.
Deux artistes trentenaires racontent comment l’héritage poétique et politique d’Anne Sylvestre résonne avec leur parcours.
À travers les chansons emblématiques ou plus confidentielles d’Anne Sylvestre, les textes auto-fictifs et arrangements, on assiste à l’émergence d’un matrimoine puissant et percutant, à la naissance d’une constellation féministe, porteuse d’échos précieux et inspirants. .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
English :
La Vie en Vrai musical show by Marie Fortuit and Lucie Sansen. A luminous tribute to the artist Anne Sylvestre, who died in 2020, touches the heart.
