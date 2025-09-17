Spectacle musical humoristique Daniel Rabier « Au-dessous de la ceinture » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Spectacle musical humoristique Daniel Rabier « Au-dessous de la ceinture » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor vendredi 10 avril 2026.

Une heure et des brouettes d’humour décapant, de chansons courtes, de dérision, d’histoires gauloises et de jeux de mots, à un rythme effréné… Mais le temps d’instants suspendus, vous croiserez un vieux sage au regard bienveillant, délivrant à ceux qui l’entendent quelques conseils pleins de bon sens ; car comme disait sa grand-mère il est trop tard pour serrer les fesses quand t’as fait c’qui fallait pas faire !

Auteur-compositeur-interprète Daniel Rabier .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

