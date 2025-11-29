Spectacle musical Il était une fois… la Mère Noël Salle des fêtes Liginiac

Spectacle musical Il était une fois… la Mère Noël

Salle des fêtes Rue du Stade Liginiac Corrèze

Début : 2025-11-29

2025-11-29

La bibliothèque de Liginiac vous invite au spectacle musical il était une fois… la mère Noël avec la compagnie Les passagers du vent . Spectacle de 2 à 102 ans.

Gratuit sur réservation .

