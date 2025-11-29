Spectacle musical Il était une fois… la Mère Noël Salle des fêtes Liginiac
Salle des fêtes Rue du Stade Liginiac Corrèze
La bibliothèque de Liginiac vous invite au spectacle musical il était une fois… la mère Noël avec la compagnie Les passagers du vent . Spectacle de 2 à 102 ans.
Gratuit sur réservation .
Salle des fêtes Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
