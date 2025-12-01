Spectacle musical interractif « …et pourquoi pas » Nazelles-Négron

Le vendredi 12 et samedi 13 décembre 2025 à 21h venez découvrir le spectacle musical interactif « …Et pourquoi pas »

Le vendredi 12 et samedi 13 décembre 2025 à 21h venez découvrir le spectacle musical interactif « …Et pourquoi pas » par le duo Vaguement la jungle.

Toujours ancré dans la simplicité d’une guitare et d’un violon, le nouveau duo présente Et pourquoi pas ? . Leur devise Québécoise Laisser se produire ce qui va se produire a inspiré son écriture.

Différent, théâtral, du dérisoire au dérangeant, Et pourquoi pas ? joue avec nous et laisse aux deux musiciens complices une grande liberté de jeu. Des émotions musicales pures mises à côté des nouvelles histoires chantées et décalées, Et pourquoi pas ? emporte et nous fait vivre le moment présent. 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

On Friday, December 12 and Saturday, December 13, 2025 at 9 p.m., come and discover the interactive musical show: « …Et pourquoi pas »

German :

Am Freitag, den 12. und Samstag, den 13. Dezember 2025 um 21 Uhr erleben Sie das interaktive Musikspektakel: « …Und warum nicht »

Italiano :

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025 alle 21.00, venite a scoprire lo spettacolo musicale interattivo: « …Et pourquoi pas »

Espanol :

El viernes 12 y el sábado 13 de diciembre de 2025 a las 21:00 h, venga a descubrir el espectáculo musical interactivo: « …Et pourquoi pas »

