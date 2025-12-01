Spectacle musical interractif « …et pourquoi pas » Nazelles-Négron
4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-12
Le vendredi 12 et samedi 13 décembre 2025 à 21h venez découvrir le spectacle musical interactif « …Et pourquoi pas » par le duo Vaguement la jungle.
Toujours ancré dans la simplicité d’une guitare et d’un violon, le nouveau duo présente Et pourquoi pas ? . Leur devise Québécoise Laisser se produire ce qui va se produire a inspiré son écriture.
Différent, théâtral, du dérisoire au dérangeant, Et pourquoi pas ? joue avec nous et laisse aux deux musiciens complices une grande liberté de jeu. Des émotions musicales pures mises à côté des nouvelles histoires chantées et décalées, Et pourquoi pas ? emporte et nous fait vivre le moment présent. 15 .
4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr
English :
On Friday, December 12 and Saturday, December 13, 2025 at 9 p.m., come and discover the interactive musical show: « …Et pourquoi pas »
German :
Am Freitag, den 12. und Samstag, den 13. Dezember 2025 um 21 Uhr erleben Sie das interaktive Musikspektakel: « …Und warum nicht »
Italiano :
Venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025 alle 21.00, venite a scoprire lo spettacolo musicale interattivo: « …Et pourquoi pas »
Espanol :
El viernes 12 y el sábado 13 de diciembre de 2025 a las 21:00 h, venga a descubrir el espectáculo musical interactivo: « …Et pourquoi pas »
