Spectacle musical J’aime pas les enfants Reignac-sur-Indre

Spectacle musical J’aime pas les enfants

30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Quand Sahra arrive sur scène, c’est la catastrophe !

Tony et David lui ont joué un mauvais tour elle croyait être là pour le club du 3ème âge mais c’est un parterre d’enfants qu’elle découvre… rien de grave me direz-vous, sauf que Sahra n’aime pas les enfants, pas du tout !

Et elle va profiter de leur présence pour leur expliquer pourquoi ! Tous leurs petits travers seront ainsi décortiqués !

Au fil des chansons, les enfants participent, rient de bon cœur si bien qu’ils risquent de la faire changer d’avis…

Barket de Fraises Cie le Frichti Distribution Sahra Barket, Tony Sauvion, David Cadiou. .

30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

When Sahra arrives on stage, all hell breaks loose!

Tony and David have played a trick on her: she thought she was there for the 3rd Age Club, but what she discovers is an audience of children… nothing serious, you may say, except that Sahra doesn’t like children, not at all!

