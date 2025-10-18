SPECTACLE MUSICAL JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Laurent-de-la-Salanque

SPECTACLE MUSICAL JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 18 octobre 2025.

SPECTACLE MUSICAL JE T’AI DANS LA PEAU

10 Rue Kléber Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Spectacle musical Edith PIAF.

.

10 Rue Kléber Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

Musical show ? Edith PIAF.

German :

Musikalische Aufführung ? Edith PIAF.

Italiano :

Spettacolo musicale? Edith PIAF.

Espanol :

Espectáculo musical ? Edith PIAF.

L’événement SPECTACLE MUSICAL JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-10-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME