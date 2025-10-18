SPECTACLE MUSICAL JE T’AI DANS LA PEAU Saint-Laurent-de-la-Salanque
10 Rue Kléber Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 10
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Spectacle musical Edith PIAF.
10 Rue Kléber Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
Musical show ? Edith PIAF.
Musikalische Aufführung ? Edith PIAF.
Spettacolo musicale? Edith PIAF.
Espectáculo musical ? Edith PIAF.
