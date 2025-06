Spectacle musical jeune public Le Chalutier La Baume-d’Hostun 25 juin 2025 15:30

Drôme

Spectacle musical jeune public Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme

Pour fêter la fin de l’année scolaire, pour se rencontrer ou se retrouver tout en musique, l’équipe de Naître et Grandir en Confiance vous donne rendez-vous mercredi 25 juin 2025 pour un pestacle musical jeune public !

Le Chalutier 301 côte Simond

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lechalutier.org

English :

To celebrate the end of the school year, to meet or get together with music, the Naître et Grandir en Confiance team invites you to a musical performance for young audiences on Wednesday, June 25, 2025!

German :

Um das Ende des Schuljahres zu feiern, sich zu treffen oder sich wieder zu treffen und dabei Musik zu hören, lädt das Team von Naître et Grandir en Confiance Sie am Mittwoch, den 25. Juni 2025, zu einem musikalischen Pestacle für junge Zuschauer ein!

Italiano :

Per festeggiare la fine dell’anno scolastico, per incontrarsi o conoscersi in un contesto musicale, l’équipe di Naître et Grandir en Confiance vi aspetta mercoledì 25 giugno 2025 per uno spettacolo musicale per un pubblico giovane!

Espanol :

Para celebrar el fin de curso, encontrarse o conocerse en un ambiente musical, el equipo de Naître et Grandir en Confiance le espera el miércoles 25 de junio de 2025 en un espectáculo musical para el público joven

