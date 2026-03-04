Spectacle musical – Jouez jouet, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Spectacle musical – Jouez jouet Vendredi 17 avril, 10h30, 14h30, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:45:00+02:00

Spectacle musical

Jouez jouet

Un véritable concert sorti d’un coffre à jouet !

Cling ! Boum ! Pouet ! Pam ! Ting ! Sur scène, le musicien s’amuse, joue, passe d’un instrument à un jouet, de la guitare au hochet, du ukulélé au mélodica, d’une peluche à un sifflet, il mélange les sons, s’en donne à coeur joie, expérimente, joue et recompose la bande originale de notre jeunesse.

Animés par la Cie Do Rêve Mi

De 0 à 99 ans | 45 min | Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

© Christine Roy