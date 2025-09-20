Spectacle musical « Kronik » Le Kerveguen Saint-Pierre

Spectacle musical « Kronik » Le Kerveguen Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Spectacle musical « Kronik » Samedi 20 septembre, 10h00 Le Kerveguen La Réunion

Accès libre – sans réservation mais places limitées – infos 0262 32 62 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Par l’association Fenomenn

A travers un voyage musical ludique et déjanté, nous mettons en relation les trois thématiques que sont les artistes de rue du début du XXe siècle, les rois marons et les pirates de l’Océan Indien. En articulant ces sujets et ces personnages, qui ont forgé notre culture créole et notre identité singulière, nous explorons une facette de l’histoire de la Réunion. Pour effacer les frontières entre les disciplines, nous mêlons musique du patrimoine, compositions originales ouvertes aux apports extérieurs, instruments de la zone Océan Indien et jeu théâtral faisant la part belle aux interactions avec le public.

Musiciens-comédiens : Tom Leichnig et Jean Luc Trulès

Mise en scène : Dominique Attali / Directrice artistique : Yaëlle Trulès

Son : Gérard Paramé

Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit photo: Adolphe Maillot