Spectacle musical La belle et la bête

Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-29

Il était une fois un château que la brume ne quitte jamais… Un prince, condamné à vivre sous l’apparence d’une Bête.

.

Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

English :

Once upon a time, there was a castle where the mist never leaves? A prince, condemned to live in the guise of a Beast.

