Spectacle musical La belle et la bête Espace Paul Dambier Champniers
Spectacle musical La belle et la bête Espace Paul Dambier Champniers vendredi 27 mars 2026.
Spectacle musical La belle et la bête
Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-29
Il était une fois un château que la brume ne quitte jamais… Un prince, condamné à vivre sous l’apparence d’une Bête.
.
Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once upon a time, there was a castle where the mist never leaves? A prince, condemned to live in the guise of a Beast.
L’événement Spectacle musical La belle et la bête Champniers a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême