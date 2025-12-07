SPECtACLE MUSICAL la fabuleuse histoire EGLISE DE Bélis Bélis
SPECtACLE MUSICAL la fabuleuse histoire
????SPECTACLE MUSICAL??
La fabuleuse histoire par l’ Ensemble Vocal CANTARANE, dimanche 7 décembre à 15h eglise de Bélis. Proposé par l’association BELISTOU’ART.
Un rendez-vous rare à ne pas manquer.
40 chanteurs chanteuses accompagnés de musique vous offrent un répertoire de chansons françaises mais aussi belges ou outre manche de 1930 à aujourd’hui. Etonnant joyeux .
EGLISE DE Bélis 80, route du marsan Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 45 38
English :
????MUSICAL SHOW??
La fabuleuse histoire by Ensemble Vocal CANTARANE, Sunday December 7 at 3pm in Bélis church. Presented by the BELISTOU?ART association.
A rare event not to be missed.
40 singers and musicians offer a varied and joyful repertoire.
