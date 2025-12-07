SPECtACLE MUSICAL la fabuleuse histoire EGLISE DE Bélis Bélis

SPECtACLE MUSICAL la fabuleuse histoire

EGLISE DE Bélis 80, route du marsan Bélis Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

????SPECTACLE MUSICAL??

La fabuleuse histoire par l’ Ensemble Vocal CANTARANE, dimanche 7 décembre à 15h eglise de Bélis. Proposé par l’association BELISTOU’ART.

Un rendez-vous rare à ne pas manquer.

40 chanteurs chanteuses accompagnés de musique vous offrent un répertoire de chansons françaises mais aussi belges ou outre manche de 1930 à aujourd’hui. Etonnant joyeux .

EGLISE DE Bélis 80, route du marsan Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 45 38

English :

????MUSICAL SHOW??

La fabuleuse histoire by Ensemble Vocal CANTARANE, Sunday December 7 at 3pm in Bélis church. Presented by the BELISTOU?ART association.

A rare event not to be missed.

40 singers and musicians offer a varied and joyful repertoire.

