Informations pratiques

Longué-Jumelles

Spectacle musical – La Loire Académie

39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Pendant une semaine, vingt stagiaires feront partie de « La Loire Académie ».

Une école éphémère où l’objectif est simple : monter un show d’une heure pour le présenter devant un public. Chant, danse, théâtre, improvisation : les élèves vont découvrir, travailler, suer et surtout prendre énormément de plaisir à créer d’incroyables tableaux artistiques!À la suite de la Loire Académie, nous accueillerons le spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? de la Cie L’Oiseau Moqueur

(samedi 24 octobre) et le vaudeville endiablé Un fil à la patte de la Cie du Poulpe (dimanche 25 octobre). Des moments pailletés, drôles et familiaux vous attendent!

Samedi 24 octobre – 20h Prime de la Loire Académie suivi du spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? de la Cie L’Oiseau Moqueur.

Dimanche 25 octobre – 15h Prime de la Loire Académie suivi du spectacle comique Un fil à la patte de la Cie du Poulpe.

Production : La compagnie du Poulpe

PRECISIONS HORAIRES :

Samedi 24 octobre 2026 de 20h à 22h.

Dimanche 25 octobre 2026 de 15h à 17h. .

39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

For one week, twenty interns will be part of « La Loire Acad%E9mie. »

L’événement Spectacle musical – La Loire Académie Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME