Spectacle musical – La Loire Académie Longué-Jumelles
samedi 24 octobre 2026 · Longué-Jumelles
Informations pratiques
Longué-Jumelles
Spectacle musical – La Loire Académie
39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Pendant une semaine, vingt stagiaires feront partie de « La Loire Académie ».
Une école éphémère où l’objectif est simple : monter un show d’une heure pour le présenter devant un public. Chant, danse, théâtre, improvisation : les élèves vont découvrir, travailler, suer et surtout prendre énormément de plaisir à créer d’incroyables tableaux artistiques!À la suite de la Loire Académie, nous accueillerons le spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? de la Cie L’Oiseau Moqueur
(samedi 24 octobre) et le vaudeville endiablé Un fil à la patte de la Cie du Poulpe (dimanche 25 octobre). Des moments pailletés, drôles et familiaux vous attendent!
Samedi 24 octobre – 20h Prime de la Loire Académie suivi du spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? de la Cie L’Oiseau Moqueur.
Dimanche 25 octobre – 15h Prime de la Loire Académie suivi du spectacle comique Un fil à la patte de la Cie du Poulpe.
Production : La compagnie du Poulpe
PRECISIONS HORAIRES :
Samedi 24 octobre 2026 de 20h à 22h.
Dimanche 25 octobre 2026 de 15h à 17h. .
39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For one week, twenty interns will be part of « La Loire Acad%E9mie. »
L’événement Spectacle musical – La Loire Académie Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire)
- Concert Alexiane Broque et Doryan Ben Longué-Jumelles 18 septembre 2026
- Moulin Hydronef Longué-Jumelles 19 septembre 2026
- Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué-Jumelles 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef., Moulin Hydronef, Longué-Jumelles 19 septembre 2026
- Contes – Lecture de contes Longué-Jumelles 21 octobre 2026