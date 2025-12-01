Spectacle musical La Voix d’or Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle musical La Voix d’or

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 18:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Charles Gentes et Christine Vercel sont des vedettes de la chanson de l’après-guerre. Ensemble, ils vivent une histoire d’amour passionnelle et tourmentée, comme le racontent tant de chansons de l’époque. Guillaume, le petit fils de Charles, est producteur de théâtre. Avec son ami Éric, dramaturge et metteur en scène malicieux, ils décident de revisiter cette histoire pour écrire un spectacle choral et musical qui s’invente joyeusement sous nos yeux…

D’après une histoire vraie (mais un peu inventée aussi…) .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

English : Spectacle musical La Voix d’or

L’événement Spectacle musical La Voix d’or Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération