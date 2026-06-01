Saint-Évarzec

Spectacle musical Ladislava

l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle Ladislava, histoire de la musique tzigane à l’Agora.

À partir de 6 ans, Gratuit-

Ouvert à tous.

Réservation souhaitée. .

l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53

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English :

L’événement Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-05-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN