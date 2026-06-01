Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec
Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec vendredi 12 juin 2026.
Saint-Évarzec
Spectacle musical Ladislava
l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle Ladislava, histoire de la musique tzigane à l’Agora.
À partir de 6 ans, Gratuit-
Ouvert à tous.
Réservation souhaitée. .
l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53
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L’événement Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-05-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN