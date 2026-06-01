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Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec

Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec vendredi 12 juin 2026.

Adresse : l'Agora Salle culturelle

Ville : 29170 Saint-Évarzec

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Saint-Évarzec

Spectacle musical Ladislava

l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Spectacle Ladislava, histoire de la musique tzigane à l’Agora.
À partir de 6 ans, Gratuit-
Ouvert à tous.
Réservation souhaitée.   .

l’Agora Salle culturelle Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53 

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English :

L’événement Spectacle musical Ladislava Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-05-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN