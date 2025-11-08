Spectacle musical Le Bourgeois Gentilhomme Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle musical Le Bourgeois Gentilhomme

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Version décalée d’un Bourgeois Gentilhomme repensé comme un théâtre total, tel qu’il fût créé, où se mêlent chants, danses et jeu d’acteurs.

Des costumes plus colorés les uns que les autres, des maquillages chamarrés, un ensemble mixant le monde circassien, la comédie musicale et le théâtre baroque.

Conçu comme une partition musicale, le spectacle ne nous laisse pas une seconde de répit ! Attention, spectacle réservé aux amateurs d’audace ! Si vous êtes allergique aux idées déjantées, restez à la maison. Les esprits trop carrés risquent de se perdre dans nos virages. Mais si vous aimez l’humour qui sort des clous, foncez on n’a pas de freins.

Coloré, décalé, ce spectacle est aussi fou que Jourdain. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

