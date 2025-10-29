Spectacle musical Le cabaret des oublié.e.s Salle Serge Reggiani Le Tréport

Spectacle musical Le cabaret des oublié.e.s

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:15:00

Date(s) :

2026-03-10

Dans un cabaret vibrant, on porte un regard poétique sur la révolte, l’injustice et les luttes des femmes, des opprimés, des ressources sacrifiées. La chanson engagée se révèle comme un acte de résistance amoureux elle transforme la pensée critique en poésie, en revendication, en communion. Qu’elle soit mélancolique, vindicative ou festive, elle invite à la révolte autant qu’à la danse et à l’émotion collective. Ce spectacle est un manifeste contre l’endormissement, un appel à un monde plus juste et humain. Il célèbre la révolte et célèbre le droit de rêver, incarnant la chanson engagée comme quête humaniste et étendard de changement.

Ce programme vous est présenté dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Durée 1h15 Tarifs 6€ et 8€ .

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

