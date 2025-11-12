Spectacle musical Le Carnaval des Animaux Centre-ville Hyères
Spectacle musical Le Carnaval des Animaux
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-11-12 16:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Fantaisie zoologique d’après l’oeuvre de Camille Saint-Saëns
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Fantaisie zoologique after the work by Camille Saint-Saëns
German :
Zoologische Fantasie nach dem Werk von Camille Saint-Saëns
Italiano :
Fantasia zoologica basata sull’opera di Camille Saint-Saëns
Espanol :
Fantasía zoológica basada en la obra de Camille Saint-Saëns
