Spectacle musical Le Carnaval des Animaux Centre-ville Hyères

Spectacle musical Le Carnaval des Animaux

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Fantaisie zoologique d’après l’oeuvre de Camille Saint-Saëns

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Fantaisie zoologique after the work by Camille Saint-Saëns

German :

Zoologische Fantasie nach dem Werk von Camille Saint-Saëns

Italiano :

Fantasia zoologica basata sull’opera di Camille Saint-Saëns

Espanol :

Fantasía zoológica basada en la obra de Camille Saint-Saëns

