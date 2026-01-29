Spectacle musical Le cinéma en folie Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle musical Le cinéma en folie

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 15:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Accrochez-vous le 7ème Art sort de son grand écran pour envahir la scène !

Vos films préférés reprennent vie grâce à notre équipe de 18 artistes. Nos chanteurs, danseurs et musiciens vous proposent 2 heures de spectacle pour sillonner les plus grands classiques du cinéma.

Le cinéma français, bien entendu, a une place de choix. Toute l’histoire de la cinémathèque tricolore s’anime devant vos yeux dans un vibrant hommage. Nous retrouverons le Gendarme de Saint Tropez, le Grand Blond, le Professionnel, la Soupe aux Choux ou encore la 7ème Compagnie.

Et la suite du programme est tout aussi alléchante Laissons-nous bercer par les souvenirs d’enfance avec un tableau chaleureux inspiré des Productions Disney. Laissons remonter toutes ces émotions véhiculées par ces films internationaux dont la bande originale est reconnaissable dès les premières notes.

Laissons place aux biopics de grands chanteurs français dont les films respectifs eurent un énorme succès en salle. Ainsi on retrouve Aznavour, Dalida, Piaf et Claude François.

Le cinéma c’est aussi une grande fête avec les Productions Bollywoodiennes où les chorégraphies sont exotiques et parfaitement coordonnées, les costumes si colorés, la joie si contagieuse.

Les césars du souvenir seront décernés aux comédies comme les Bronzés, aux films d’aventure et d’action comme Indiana Jones, ou encore aux films renommés comme les Choristes.

Vous l’avez compris ! notre nouveau spectacle est une magnifique excuse pour plonger dans le monde du 7ème Art et réentendre les chansons folles de la Carioca, La danse des Tongs, Darladirladada et tant d’autres encore…

Souriez, dansez, chantez, amusez-vous ! vous n’êtes pas filmés. Le Cinéma en Folie est votre meilleure raison de vivre un moment de joie partagée et de repartir le cœur léger après 2h de pur bonheur. .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical Le cinéma en folie

L’événement Spectacle musical Le cinéma en folie Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération