Spectacle musical «Le marin et le poisson », Conservatoire de Nantes, Nantes

Spectacle musical «Le marin et le poisson » Samedi 14 février, 10h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation (billetterie en ligne à partir du 31 janvier 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T10:30:00+01:00 – 2026-02-14T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T10:30:00+01:00 – 2026-02-14T11:30:00+01:00

Ce spectacle musical nous chante avec humour la rencontre entre un pauvre marin et un poisson magique qui le guidera vers un trésor.

Une pièce de l’OTTOK avec Margaux Gorce, Romain Lefrançois, Youen Le Thellec et Robin Pagès

Avec la participation des élèves CPES du Conservatoire

Durée : 50 minutes

Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants«

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-marin-et-le-poisson »}] [{« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/ohe-l-heure-des-enfants/ »}]

5-9 ans | Ce spectacle musical nous chante avec humour la rencontre entre un pauvre marin et un poisson magique qui le guidera vers un trésor. ohe

© Gean Cartien