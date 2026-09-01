Informations pratiques

Comberanche-et-Épeluche

Spectacle musical Le Nuage à Doudou

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Spectacle enfant : Le Nuage à Doudou est un spectacle musical pour les enfants.

Il s’agit d’une pièce de théâtre, musicale et interactive, d’une durée d’environ 30 min.

Spectacle enfant : Le Nuage à Doudou est un spectacle musical pour les enfants.

Il s’agit d’une pièce de théâtre, musicale et interactive, d’une durée d’environ 30 min.

La comédienne emmène les enfants avec elle pour un voyage à travers différents univers. Ils rencontrent des personnages touchants, découvrent des instruments de musique, expérimentent leur espace et leur corps tout en participant à l’histoire.

Gaieté et poésie sont au programme de ce spectacle musical pour les tout-petits.

Tout public à partir de 1 an, .

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 08 84 17

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English : Spectacle musical Le Nuage à Doudou

Children’s Show: « Le Nuage %E0 Doudou » is a musical show for children.

It is a musical, interactive play that lasts about 30 minutes.

L’événement Spectacle musical Le Nuage à Doudou Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne