Le Petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël

Conte musical pour toute la famille à partir de 3 ans

Chant, guitare 7 cordes, banjo et accordéon !

Dans une forêt de conifères, un petit bouleau a poussé. Alors que ses congénères vont tous devenir des arbres de Noël, lui se demande quelle est sa place. Jusqu’à l’arrivée d’un petit moineau ! Un conte qui évoque de façon poétique la différence et l’amitié. Une histoire inventée par un enfant, mise en musique par sa maman.

Avec Sophie Nicolas , Hervé Morisot et Taca Shimizu

La bibliothèque Oscar Wilde vous invite à voir un conte musical pour le jeune public

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T11:30:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde