Le Petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël
Conte musical pour toute la famille à partir de 3 ans
Chant, guitare 7 cordes, banjo et accordéon !
Dans une forêt de conifères, un petit bouleau a poussé. Alors que ses congénères vont tous devenir des arbres de Noël, lui se demande quelle est sa place. Jusqu’à l’arrivée d’un petit moineau ! Un conte qui évoque de façon poétique la différence et l’amitié. Une histoire inventée par un enfant, mise en musique par sa maman.
Avec Sophie Nicolas , Hervé Morisot et Taca Shimizu
La bibliothèque Oscar Wilde vous invite à voir un conte musical pour le jeune public
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit Public enfants.
Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris
+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde