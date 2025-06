Spectacle musical « Le Retour de Mélusine » Parc de la Mairie Mervent 23 juillet 2025 21:00

Vendée

Spectacle musical « Le Retour de Mélusine » Parc de la Mairie 2 chemin des Douves Mervent Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 21:00:00

fin : 2025-07-23 22:15:00

Date(s) :

2025-07-23

Elle est là… Elle s’est déjà réincarnée mille fois ! Si vous n’y croyez pas, Christophe vous en convaincra !

Laissez-vous porter par l’un des nouveaux spectacles tirés de l’histoire fantastique du Pays de Fontenay Vendée. Un spectacle pour petits et grands qui prend tout son sens au Parc de la Mairie de Mervent, avec une vue incomparable sur son lac et sa forêt enchantée. Le retour de Mélusine Un nouveau spectacle de Christophe BRONDY, conteur, chanteur, animateur et ambassadeur de notre fantastique territoire !

MERCREDI 23 JUILLET 21h00

– Lieu de rendez-vous Parc de la marie 85200 Mervent

– Durée 1h15

– Places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme

– Public pour les petits et grands enfants !

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

– Fin de la billetterie le jour même à 18h30

– Billetterie sur place possible (sous réserve de places disponibles) paiement en espèces ou chèque

– Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.

– Site en extérieur. Prévoir la tenue adaptée à la météo. .

Parc de la Mairie 2 chemin des Douves

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99

English :

Is she here? She’s already been reincarnated a thousand times! If you don’t believe it, Christophe will convince you!

German :

Sie ist hier? Sie hat sich schon tausendmal reinkarniert! Wenn Sie nicht daran glauben, wird Christophe Sie davon überzeugen!

Italiano :

È qui? Si è già reincarnata mille volte! Se non ci credete, Christophe vi convincerà!

Espanol :

¿Está aquí? ¡Ya se ha reencarnado mil veces! ¡Si no lo crees, Christophe te convencerá!

L’événement Spectacle musical « Le Retour de Mélusine » Mervent a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin