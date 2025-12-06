Spectacle musical Le rêve de Singalé Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant
Spectacle musical Le rêve de Singalé Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant samedi 6 décembre 2025.
Spectacle musical Le rêve de Singalé
Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-12-06
Spectacle jeune public par Julie De Oliveira et Luc Diabira.
Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26
English : Musical show The Dream of Singalé
Show for young audiences by Julie De Oliveira and Luc Diabira.
German : Musical „Der Traum von Singalé“
Kindervorstellung von Julie De Oliveira und Luc Diabira.
Italiano :
Uno spettacolo per il pubblico giovane di Julie De Oliveira e Luc Diabira.
Espanol :
Un espectáculo para el público joven de Julie De Oliveira y Luc Diabira.
