Spectacle musical Le rêve de Singalé Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Spectacle jeune public par Julie De Oliveira et Luc Diabira.

.

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26

English : Musical show The Dream of Singalé

Show for young audiences by Julie De Oliveira and Luc Diabira.

German : Musical „Der Traum von Singalé“

Kindervorstellung von Julie De Oliveira und Luc Diabira.

Italiano :

Uno spettacolo per il pubblico giovane di Julie De Oliveira e Luc Diabira.

Espanol :

Un espectáculo para el público joven de Julie De Oliveira y Luc Diabira.

