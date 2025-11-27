Spectacle musical Les 10 Commandements Beauvais

Spectacle musical Les 10 Commandements Beauvais jeudi 27 novembre 2025.

Spectacle musical Les 10 Commandements

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique. Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir, confirmant son statut d’œuvre magistrale. .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

