Spectacle musical les apprenties sorcières Salle culturelle Cénac

Spectacle musical les apprenties sorcières

Salle culturelle Place du bourg Cénac Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le samedi 15 novembre spectacle musical CHARIVARI les apprenties sorcières à 20h dans la salle culturelle de Cenac. .

Salle culturelle Place du bourg Cénac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 44 53 02

