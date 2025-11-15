Spectacle musical les apprenties sorcières Salle culturelle Cénac
Salle culturelle Place du bourg Cénac Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Le samedi 15 novembre spectacle musical CHARIVARI les apprenties sorcières à 20h dans la salle culturelle de Cenac. .
Salle culturelle Place du bourg Cénac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 44 53 02
