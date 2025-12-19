Spectacle musical Les Enchanteurs Christophe Malavoy Acte 2 Théâtre de l’Archipel Granville

Spectacle musical Les Enchanteurs Christophe Malavoy Acte 2

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:50:00

2026-01-31

Un voyage au cœur de l’âme des poètes.

Christophe Malavoy puise dans le patrimoine de la chanson française, dans ses paroles et musiques les plus éminentes, avec le désir de remettre la poésie au cœur de notre quotidien.

Qui nous parle de mélancolie, de solitude, de dignité ? Y-a-t-il des sujets plus importants ?

Prévert, Caussimon, Ferré, Brel, Barbara, Trenet, Ferrat, Gainsbourg… sont au programme de ce spectacle musical où Christophe Malavoy nous raconte et nous révèle l’histoire qui se cache parfois derrière ces chansons. Des histoires aussi plus personnelles, parfois cocasses, qui ont jalonné sa carrière, sans oublier certaines de ses rencontres qui ont nourri ses choix et ses convictions. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

